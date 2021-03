Actualidade

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau mostrou-se hoje preocupada com o livre exercício do jornalismo na emissora pública, devido às novas diretrizes que proíbem jornalistas de português e inglês de divulgarem opiniões contrárias às da China.

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) "manifesta enorme preocupação pela gravidade das implicações de alguns aspetos referidos (...) no que diz respeito ao livre exercício do jornalismo e às condições dos jornalistas para exercerem a sua atividade com profissionalismo e dignidade", apontou a associação em comunicado.

Entre os vários pontos transmitidos às redações portuguesa e inglesa numa reunião de quarta-feira onde foram comunicadas as novas diretivas, a AIPIM demonstrou muita preocupação com "uma indicação de impossibilidade do pessoal da TDM de 'divulgar informação ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central da RPC'" e ainda o apoio às medidas adotadas por Macau.