Covid-19

"Os Verdes" defenderam hoje que o Governo "tem de ser consequente" com as medidas anunciadas no plano de desconfinamento, com testes em massa, rastreios, vacinação e reforço de transportes públicos, sublinhando a importância da comunicação.

"Aquilo que 'Os Verdes' reafirmam é que fazer um plano não é a dificuldade, passá-lo para o papel não é a dificuldade. A dificuldade está em ser consequente com as medidas que estão neste plano e para isso nós não podemos, o Governo não pode, passar só a responsabilidade para os portugueses, para as pessoas", declarou hoje Mariana Silva, do Partido Ecologista "Os Verdes", em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em reação ao plano de desconfinamento já conhecido.