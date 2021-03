Covid-19

Os Açores registaram nas últimas 24 horas quatro novos casos de covid-19, todos na ilha de São Miguel, diagnosticados na sequência de 1.795 análises realizadas, adianta hoje o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional.

De acordo com aquela entidade, "todos os casos são referentes a São Miguel, em contexto de transmissão comunitária, sendo um no concelho da Lagoa, freguesia do Cabouco e três no concelho de Ponta Delgada - dois em São Pedro e um nos Arrifes".

Também nas últimas 24 horas foram registadas 15 recuperações, 11 das quais em São Miguel (oito em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e três no Rosário, concelho da Lagoa) e quatro no Pico, todas nas Ribeiras, concelho das Lajes.