Covid-19

O secretário de Estado da Ordem Pública guineense, Mário Fambé, avisou hoje que não serão permitidas aglomerações de mais de 25 pessoas, devido ao estado de calamidade de saúde em vigor no país para evitar o alastramento da covid-19.

Mário Fambé, que coordena a polícia, emitiu o aviso no dia em que está prevista a chegada ao país do líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, que residia em Portugal há mais de um ano.

Os apoiantes de Simões Pereira estão a anunciar nas rádios de Bissau e nas redes sociais que vão recebê-lo no aeroporto internacional Osvaldo Vieira.