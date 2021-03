Covid-19

O porta-voz do PAN considerou hoje o plano governamental de desconfinamento das restrições anti-covid-19 "positivo", mas lamentou a falta de testagem e "ausência de preocupação" do primeiro-ministro, António Costa, com o possível foco de contágio dos transportes públicos.

"Consideramos positivo o facto de o nível de desconfinamento ser adequado à evolução da situação epidemiológica e ser avaliado de 15 em 15 dias, como tínhamos solicitado", disse André Silva, nos Passos Perdidos do parlamento.

O chefe do Governo anunciou na quinta-feira o plano de desconfinamento, mas "com cautela" e "a conta-gotas", após reunião do Conselho de Ministros e já com um 13.º período de estado de emergência aprovado no parlamento, até 31 de março.