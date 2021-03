Actualidade

Vários homens armados atacaram durante a madrugada uma escola no estado de Kaduna, na Nigéria, e raptaram pelo menos 30 estudantes, noticia hoje a agência de informação AP, citando um responsável do Governo estadual.

"Cerca de 30 estudantes, rapazes e raparigas, foram levados e ainda não foram encontrados", disse o comissário do estado para a Segurança Internacional e Assuntos Internos, Samule Aruwan, acrescentando que vários funcionários da escola superior foram também levados.

O ataque desta madrugada é o mais recente de um conjunto de raptos que têm assolado o país nos últimos meses, o mais recente dos quais aconteceu em 27 de fevereiro, em Zamfara, no noroeste do país, no qual foram raptados 279 estudantes de uma escola feminina.