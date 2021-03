Actualidade

Piratas raptaram 15 membros da tripulação do petroleiro Davide B, com bandeira de Malta, no Golfo da Guiné, disse hoje a companhia de navegação holandesa Poli Shipmanagement, proprietária do navio.

"Seis outros marinheiros estão a salvo e ainda a bordo do navio, atualmente estão a ser assistidos por pessoal de segurança que chegou ao local", disse fonte da empresa.

"O Davide B foi atacado enquanto navegava a cerca de 210 milhas náuticas a sul de Cotonou, Benim", acrescentou, adiantando que o incidente teve lugar por volta das 15:00 GMT de quinta-feira.