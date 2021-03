Novo Banco

O atual e antigo diretor de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal (BdP), Luís Costa Ferreira, rejeitou hoje qualquer incompatibilidade entre o trabalho na PwC e as ações que desenvolveu no supervisor, rejeitando as críticas de "conflitos de interesse".

Na audição na comissão de inquérito ao Novo Banco, Luís Costa Ferreira foi confrontado pelos deputados do PSD e do BE, Alberto Fonseca e Mariana Mortágua, com a saída do Banco de Portugal para a consultora PwC em 2014.

"Todas as atividades de consultoria que eu prestei visaram assegurar o cumprimento das normas prudenciais. Não existe incompatibilidade daquilo que foram as ações desenvolvidas na PWC com as ações que foram desenvolvidas no Banco de Portugal", respondeu, a Mariana Mortágua.