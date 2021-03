Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) de Portugal manifestou hoje "enorme preocupação" e "solidariedade" com os jornalistas em língua portuguesa e inglesa da Teledifusão de Macau (TDM), após diretivas proibindo-os de divulgar informações contrárias às políticas da China.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, o SJ disse que "acompanha a 'enorme preocupação' manifestada pela AIPIM", a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau, em relação às "novas orientações editoriais a serem implementadas nos serviços em português e inglês da Teledifusão de Macau (...), transmitidas aos jornalistas da TDM numa reunião que teve lugar no dia 10 de março".

Na quarta-feira, os cerca de 40 jornalistas de língua portuguesa e inglesa de emissora pública de Macau, que conta com canais de televisão em português, inglês e chinês, e ainda com rádio em língua portuguesa e chinesa, foram notificados para comparecer numa reunião com a direção de informação, uma informação denunciada por um deputado de Macau e confirmada à Lusa por vários jornalistas da estação.