Actualidade

O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo desdramatizou hoje as recentes deserções de membros influentes do seu grupo, insistindo que o fim da violência armada em Moçambique depende da abertura do Governo para analisar as suas exigências.

"Não há enquadramento, desmobilização nem desarmamento antes de o Governo negociar com a Junta Militar sobre o nosso documento [uma carta com exigências que terá enviado ao chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no último ano]", disse a jornalistas, por telefone, Mariano Nhongo, a partir de um ponto incerto do centro de Moçambique.

O antigo líder da guerrilha do principal partido de oposição em Moçambique dirige um grupo de guerrilheiros no centro do país que contesta a atual liderança daquela força política e o Acordo de Paz assinado em agosto de 2019 com o Governo.