Covid-19

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, anunciou hoje o prolongamento até maio do apoio de 438,81 euros para os trabalhadores da Cultura, e apresentou os critérios definidos para a distribuição da verba do programa Garantir Cultura.

Durante a conferência de imprensa de apresentação dos apoios, no âmbito das medidas de desconfinamento, Graça Fonseca anunciou que a verba de 438,81 euros referente a um indexante dos Apoios Sociais (IAS), a ser atribuída aos trabalhadores da cultura, iria ser problongada pelos meses de março, abril e maio, especificando o prolongamento por três meses, adiantado na quinta-feira, no final do Conselho de Ministros.

Graça Fonseca anunciou ainda reforços financeiros setoriais para os museus, o setor livreiro e estruturas artísticas não profissionais, e apresentou os limites máximos de financiamento às empresas e às entidades artísticas individuais, abrangidas pelos 42 milhões de euros do programa Garantir Cultura.