Actualidade

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva anunciou hoje a doação à Presidência da República do acervo documental da sua atividade enquanto primeiro-ministro, incluindo correspondência com órgãos de soberania e dossiês das reuniões do Conselho de Ministros.

Numa nota enviada à agência Lusa, o gabinete de Cavaco Silva sustenta que a doação, realizada no dia 3 de março, é constituída por 75 pastas de documentos que ainda se encontravam na sua posse, em sua casa, incluindo dossiês das reuniões do Conselho de Ministros, do Conselho de Estado, do Conselho Superior de Defesa Nacional, do Conselho Superior de Informações e do Conselho Superior de Segurança Interna, entre 1985 e 1995.

A correspondência trocada com o Presidente da República, a Assembleia da República e outros órgãos de soberania, assim como com ministros, partidos, clero e outras personalidades, consta igualmente do acervo, revelou o Gabinete do Sacramento.