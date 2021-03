Actualidade

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) vai decorrer entre 01 e 16 de maio, no Porto, num formato misto, "com 14 espetáculos presenciais e uma forte componente digital", explicou hoje o diretor artístico do certame.

Em declarações à agência Lusa, Gonçalo Amorim, afirmou que o FITEI realizar-se-ia sempre em 2021, nem que fosse apenas através de uma plataforma digital, mas com a reabertura dos teatros, das salas de cinema e de espetáculos, em 19 de abril, medida anunciada na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, o FITEI terá este ano "um formato misto: presencial e digital".

"No contexto do festival, vamos ter uma forte componente digital, para aquelas pessoas que ainda sentem receio, ou estão em confinamento ou distantes, possam assistir aos espetáculos através da nossa plataforma digital. Este ano vamos ter um festival misto: presencial e forte componente digital, numa plataforma na Internet que queremos ver reforçada. Há pessoas que vão ao FITEI pela primeira vez através do digital", refere Gonçalo Amorim