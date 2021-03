Actualidade

A Rússia está a estudar o envio de reclusos para operações de despoluição do Ártico, região afetada por vários acidentes industriais, disse hoje o diretor dos serviços penitenciários russos (FSIN).

"O FSIN estuda a possibilidade mobilizar condenados para limparem a poluição de zonas do território do Ártico", disse Alexandre Kalachnikov durante uma reunião com altos responsáveis dos serviços penitenciários, noticia a France-Presse.

O responsável pediu a representantes territoriais do FSIN "para trabalharem nessa direção", especificando que a administração de Norilsk, cidade industrial muito poluída pelas atividades mineiras, tomou boa nota do acordo.