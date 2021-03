Covid-19

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, defendeu hoje que o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo "privilegia velocidade à razoabilidade" e "deveria obedecer a critérios de prudência e gradualismo".

"A opinião do CDS face a este plano de desconfinamento é que ele privilegia a velocidade à razoabilidade. O Reino Unido apresentou um plano de desconfinamento, sendo que lá a vacinação está muito mais avançada e a testagem muito mais massificada, e o calendário é muito mais espaçado para as diferentes atividades, portanto é mais cauteloso e prudente do que aquele que foi apresentado pelo Governo", afirmou o líder centrista.

Francisco Rodrigues dos Santos falava aos jornalistas em Lisboa, depois de uma reunião com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.