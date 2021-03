Actualidade

A diplomacia brasileira admitiu hoje que os seus consulados, em Portugal, como noutros países, sofreram um corte nos seus orçamentos e está a ser dada prioridade a despesas mais urgentes e inadiáveis", como, o pagamento dos salários dos contratados.

Em resposta por escrito a questões colocadas pela Agência Lusa sobre a existência de dificuldades financeiras no consulado do Brasil em Lisboa, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) admitiu que o país reduziu as verbas para os seus postos consulares no exterior, por ainda não ter sido aprovado o Orçamento de Estado para 2021, ficando sujeito ao regime de duodécimos.

"Houve necessidade de adequação do envio dos recursos para a rede de postos no exterior nos três primeiros meses deste ano", refere o Itamaraty, na nota de resposta à Lusa.