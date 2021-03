Actualidade

A polícia guineense utilizou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar apoiantes do líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, que regressou hoje ao país, disse à Lusa um dirigente do partido.

Após mais de um ano a residir em Lisboa, Simões Pereira chegou a Bissau e a polícia não está a permitir aglomerações de mais de 25 pessoas na via pública, justificando a medida com o estado de calamidade decretado devido à covid-19.

Fernando Saldanha, membro do Comité Central e elemento do gabinete de Domingos Simões Pereira, explicou que a polícia ordenou a um grupo de apoiantes que aguardavam pela chegada do líder do partido, vindo do aeroporto, que dispersasse.