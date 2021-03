Novo Banco

O diretor de supervisão prudencial do Banco de Portugal (BdP), Luís Costa Ferreira, congratulou-se hoje com a partilha do relatório Costa Pinto com os deputados, após o PCP ter questionado sobre o seu sigilo.

"O relatório não podia ser divulgado, ele está sujeito às regras de dever de segredo, que foram alteradas e felizmente permitiram a partilha a esta comissão de inquérito, muito recentemente, desse próprio relatório, e que aliás estamos a discutir", respondeu hoje ao deputado Duarte Alves (PCP) na comissão de inquérito sobre o Novo Banco.

O parlamentar comunista tinha questionado se era "ou não verdade que o dr. Luís Costa Ferreira foi um dos defensores da não publicitação do relatório Costa Pinto", que avaliou a ação do BdP até à resolução do BES.