Guiné Equatorial

Quase uma semana depois das explosões em Bata, a situação está "bastante mais calma e controlada", mas cresce a preocupação com o possível aumento de casos de covid-19, segundo uma responsável das Nações Unidas na Guiné Equatorial.

"A grande preocupação, além da situação relacionada diretamente com o desastre, é a covid-19, que até agora estava bastante controlada em Bata", disse à agência Lusa a chefe de equipa do Gabinete de Coordenação das Nações Unidas em Malabo, responsável pelo Planeamento Estratégico e Coordenação para o Desenvolvimento, a portuguesa Maria Fernandes Teixeira, salientando que "as autoridades nacionais responderam prontamente ao sucedido".

"Tendo em conta a situação, houve momentos em que as pessoas se aglomeraram e o receio é que possa eventualmente haver um ressurgimento da pandemia" na cidade, acrescentou.