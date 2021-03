Guiné Equatorial

O campo militar de Nkuantoma, na cidade equato-guineense de Bata, ficou "totalmente destruído" após as explosões de domingo, cujo impacto se fez sentir até cinco quilómetros, contou à agência Lusa uma portuguesa residente em Malabo.

Maria Fernandes Teixeira é responsável pelo Planeamento Estratégico e Coordenação para o Desenvolvimento das Nações Unidas em Malabo, capital da Guiné Equatorial, e está diretamente envolvida na resposta à catástrofe, que causou pelo menos 108 mortos e 615 feridos.

Em entrevista à agência Lusa, Maria Teixeira explicou que no campo de Nkuantoma, em Bata, capital económica localizada na parte continental do país, viviam além dos militares, as respetivas famílias.