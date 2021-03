Actualidade

A produção suinícola cresceu mais de 8% em 2020, face ao ano anterior, para 302 mil toneladas de carne, o que representa uma autossuficiência de 79%, segundo dados do INE, citados pela Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS).

"A contrariar a tendência dos mercados face à crise de covid-19, o setor da suinicultura portuguesa cresceu no último ano e apresenta percetivas animadoras para 2021. De acordo com os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística], a produção suinícola nacional atingiu mais de 302 mil toneladas de carne de porco no último ano", indicou, em comunicado, a FPAS.

Este número representou uma subida de 8,19% face a 2019, ano em que ficou abaixo das 280 mil toneladas.