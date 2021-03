Actualidade

O exercício militar multinacional Obangame Express, promovido pelos EUA para a África Ocidental, arranca em 19 de março no Gana e conta com a participação de 32 países, incluindo Portugal, Brasil e cinco países africanos lusófonos.

Liderado pelo comando dos Estados Unidos para África (Africom), o Obangame Express (OE21), o maior exercício marítimo multinacional da África Ocidental, realiza a sua décima edição e conta com 32 países, que estarão representados na cerimónia de abertura em Acra, no Gana, em 19 de março de 2021.

"O Obangame Express permite-nos desenvolver competências, com os nossos parceiros regionais, que terão um impacto duradouro na segurança regional no Golfo da Guiné e no Oceano Atlântico", disse o contra-almirante Michael Baze, diretor das Forças Navais dos EUA em África.