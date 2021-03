Actualidade

A Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO) congratulou-se hoje com a revelação da presença do papa Francisco em Fátima, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em 2023 em Lisboa, garantindo que as instituições do concelho estão preparadas para o receber.

"Congratulo-me muito com a confirmação, porque era algo que aguardávamos com alguma expectativa e com a esperança de que viesse a acontecer", disse à agência Lusa a presidente da ACISO, Purificação Reis, garantindo que todas as instituições do concelho de Ourém "estarão preparadas para receber o papa e todos os que quiserem partilhar este momento".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje, após uma audiência privada com o papa, na Cidade do Vaticano, que Francisco revelou que vai também visitar Fátima durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa em 2023.