Covid-19

O ministro da Economia anunciou hoje uma nova linha de crédito para o turismo no montante de 300 milhões de euros e a prorrogação, por nove meses, dos períodos de carência das linhas de crédito existentes com garantia do Estado.

Na conferência de imprensa de apresentação das novas medidas de apoio ao emprego e às empresas, Pedro Siza Vieira avançou que a nova linha de crédito de 300 milhões de euros é dirigida às médias e grandes empresas do setor do turismo com quebras de faturação superiores a 25%.

No âmbito desta nova linha, até 20% do montante financiado pode ser convertido em subvenção não reembolsável, mediante critérios de manutenção de emprego.