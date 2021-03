Covid-19

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está nos 0,80, com todas as regiões do país abaixo de 1, o que indicia um "claro decréscimo da incidência" do número de infeções.

Segundo o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) hoje divulgado sobre a curva epidémica da infeção pelo novo coronavírus, Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de 14 dias entre os 60 e os 119,9 casos por 100 mil habitantes.

Por regiões, o INSA avança que o Norte apresenta um Rt de 0,77, o Centro de 0,78, Lisboa e Vale do Tejo de 0,75, o Alentejo de 0,72, Algarve de 0,68 e os Açores de 0,95.