Actualidade

A Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) denunciou hoje que 65 profissionais de comunicação social foram mortos em serviço em todo o mundo em 2020, mais 17 do que no ano anterior.

No seu relatório anual, a FIJ refere que o elevado número de jornalistas mortos em serviço nos últimos anos só tem comparação com os registados na década de 1990, e que, atualmente, mais de 200 profissionais estão detidos como causa direta do seu trabalho.

O assassínio de jornalistas ocorreu em 16 países na sequência de ataques que os visavam ou à bomba e em incidentes com fogo cruzado.