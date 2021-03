Actualidade

O presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong alertou hoje para o risco de autocensura na imprensa em Macau, após diretivas aos jornalistas da Teledifusão de Macau (TDM), proibindo-os de divulgar informações contrárias às políticas da China.

Em declarações à agência Lusa, o responsável da associação de jornalistas da antiga colónia britânica, Chris Yeung, lamentou "o que parece ser mais uma tentativa de limitar a independência editorial em questões relacionadas com os interesses e as políticas da China", considerando que o caso "agrava as preocupações em Macau, e não apenas em Hong Kong, sobre as políticas básicas do Governo central [chinês] em relação às duas RAE [Regiões Administrativas Especiais]".

Na quarta-feira, os cerca de 40 jornalistas de língua portuguesa e inglesa de emissora pública de Macau, que conta com canais de televisão em português, inglês e chinês, e rádio em língua portuguesa e chinesa, foram notificados para comparecer numa reunião com a direção de informação, uma informação confirmada à Lusa por vários jornalistas da estação.