O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, afirmou hoje que é uma "enorme alegria" a presença do papa Francisco em Fátima, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em 2023 em Lisboa.

"É para nós motivo de enorme alegria esta afirmação do papa de que pretende vir a Fátima em 2023. Pretende voltar a Fátima, uma vez que tivemos a alegria de contar com a sua presença por ocasião do centenário, em 2017", afirmou Carlos Cabecinhas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje, após uma audiência privada com o papa, na Cidade do Vaticano, que Francisco revelou que vai também visitar Fátima durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa em 2023.