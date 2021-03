Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu hoje que os países africanos devem continuar a apoiar os sistemas de saúde e expandir as redes de segurança social para lidar com a pobreza crescente na região.

"Continuar a apoiar o setor da saúde para consolidar ganhos na luta contra a pandemia, lidar com as questões do aumento da pobreza através da expansão das redes de segurança social e tornando o crescimento mais equitativo, minimizar as implicações a longo prazo da pandemia na acumulação de capital humano e aumentar as políticas ativas de emprego para moldar a força laboral para o futuro do trabalho" são algumas das recomendações do relatório hoje divulgado em formato virtual a partir de Abidjan.

De acordo com o relatório 'Perspetivas Económicas para África 2021', que tem como tema 'Da resolução da dívida ao crescimento: o caminho de África', os governos africanos devem ainda, na redefinição das suas políticas públicas no seguimento da pandemia, "acelerar a transformação estrutural através da digitalização, industrialização e diversificação, apostando também no fortalecimento regional e na solidariedade multinacional para permitir uma recuperação partilhada e sustentada".