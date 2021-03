Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) estimou hoje que o rácio da dívida face ao PIB das nações africanas vai atingir os 75% este ano, argumentando que o financiamento deve ser direcionado para os projetos mais produtivos.

"Uma das principais recomendações para a sustentabilidade da dívida é o fortalecimento da ligação entre o financiamento da dívida e o crescimento dos lucros, principalmente através da garantia de que a dívida é usada para financiar os projetos mais produtivos, aqueles que geram retorno suficiente para pagar a dívida no futuro", argumenta o banco no relatório

De acordo com o relatório 'Perspetivas Económicas para África 2021', que tem como tema 'Da resolução da dívida ao crescimento: o caminho de África', a pandemia de covid-19 "causou uma forte subida das necessidades de financiamento em África, que precisaram de mais 154 mil milhões de dólares no ano passado para responder à crise, o que fez com que o rácio da dívida sobre o PIB, que tinha estabilizado nos 60% entre 2017 e 2019, deverá aumentar 10 a 15 pontos percentuais em 2021".