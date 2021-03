Actualidade

O Presidente dos EUA, Joe Biden lançou hoje, durante uma cimeira virtual com os primeiros-ministros da Austrália, Índia e Japão, uma iniciativa conjunta para travar as ambições expansionistas da China no Pacífico.

Trata-se da primeira vez que esta aliança informal dos quatro países, nascida nos anos 2000 para contrabalançar as ambições expansionistas da China, se reúne ao mais alto nível.

"Esta é a primeira cimeira multilateral que tenho a oportunidade de organizar, na qualidade de Presidente", lembrou Joe Biden na abertura da videoconferência com os primeiros-ministros do Japão, Yoshihide Suga, da Índia, Narendra Modi, e da Austrália, Scott Morrison.