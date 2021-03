Actualidade

O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, criticou hoje a polícia guineense pela forma como dispersou apoiantes que o foram receber ao aeroporto quando estava a chegar de Portugal.

A polícia usou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar militantes do PAIGC que estavam nas imediações do Palácio Presidencial e na sede do partido, que ficam na mesma praça, atuações que Domingos Simões Pereira condenou e exortou a polícia a abandonar a partir de hoje.

"Convido a polícia a deixar esta forma de atuar de hoje em diante", declarou Domingos Simões Pereira, que falava aos jornalistas já na sede do PAIGC, após uma passeata do aeroporto até ao centro de Bissau, sempre seguido por dezenas de apoiantes.