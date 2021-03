Moçambique/Dívidas

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), uma coligação da sociedade civil moçambicana, repudiou a concessão de liberdade provisória de 11 dos 18 arguidos detidos no processo das dívidas ocultas do Estado, defendendo "a prioridade do julgamento do caso".

"Não estamos contentes com a soltura de arguidos neste processo, respeitamos a presunção de inocência e o cumprimento de prazos de prisão preventiva, mas a prioridade devia ser a aceleração, dentro da lei, do julgamento", disse à Lusa o coordenador do FMO, Adriano Nuvunga.

O responsável observou que os arguidos libertados sob caução têm agora a "oportunidade de ocultar e dissipar" o património que supostamente conseguiram através do esquema das dívidas ocultas.