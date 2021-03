Actualidade

O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, Jomo Fortunato, afirmou à televisão pública que a nova direção local da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é a interlocutora formal do Estado, exortando os contestatários a aceitarem a decisão.

"Quem não se revê nessa direção tem de optar pelo diálogo e pela reconciliação", afirmou Jomo Fortunato, numa entrevista quinta-feira à noite à Televisão Pública Angolana (TPA).

Para o governo, "já não há conflito" no seio da IURD depois da eleição, pela ala angolana, do bispo Valente Bizerra Luís, no início de fevereiro, pondo fim à comissão de reforma, em funções desde novembro de 2020.