Moçambique/Ataques

As províncias de Nampula e Niassa, norte de Moçambique, são campos de recrutamento dos membros dos grupos armados que atacam Cabo Delgado, refere uma análise do Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), entidade de pesquisa independente.

A conclusão consta do estudo "Afinal, não é só Cabo Delgado! Dinâmicas da insurgência em Nampula e Niassa", realizado pelos pesquisadores Salvador Forquilha e João Pereira, do IESE.

"Embora Cabo Delgado continue a ser o epicentro da violência que se vive no norte de Moçambique, evidências no terreno mostram que a insurgência tem ramificações geográficas complexas, através da instalação de células religiosas de tendência radical e mecanismos de recrutamento fora de Cabo Delgado, com destaque para Nampula e Niassa", diz a análise.