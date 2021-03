Actualidade

Portugal volta aos mercados no próximo dia 17 de março, para dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), com um montante indicativo entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros, anunciou hoje o IGCP.

Numa nota, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) indicou que estes dois leilões de linhas de BT têm "maturidades em 17 de setembro de 2021 e 18 de março de 2022, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros".

No dia 17 de fevereiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em dívida a três e 11 meses, continuando a financiar-se a taxas negativas em mínimos históricos.