Várias entidades da região Centro pressionaram hoje o Governo a abrir a Base Aérea n.º5 (BA5) de Monte Real à aviação civil.

Esta união surge na sequência de uma reunião promovida pela Câmara Municipal de Leiria, com as participações do Município da Marinha Grande, Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, Comunidade Intermunicipal do Oeste, Turismo do Centro de Portugal, Politécnico de Leiria, Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria, ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima e Gabinete Económico e Social da Região de Leiria.

"Consideramos que estão reunidas todas as condições para a criação de um aeroporto civil na BA5, manifestando o nosso empenho e parecer favorável para a transformação da infraestrutura que irá servir o centro do país, sem impactos para as populações, com custos incomparavelmente inferiores e menores impactos ambientais face a outras soluções em estudo", refere uma nota divulgada pelo Município de Leiria.