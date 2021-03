Actualidade

O treinador Jesualdo Ferreira mostrou-se hoje focado na capacidade de os futebolistas do Boavista se transcenderem em termos competitivos na deslocação ao estádio do Benfica, no sábado, em encontro da 23.ª jornada da I Liga.

"Toda a gente sabe que estamos numa fase de crescimento e conquista de pontos. Para nós, é importante competir. Costumo dizer que, para se poder ter alguma capacidade de competir, é preciso sair do registo. Acho que esta equipa tem capacidade e espero que o faça", vincou o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais dos 'axadrezados'.

O desafio com o Benfica chega no melhor momento da temporada do Boavista, como atestam os sete pontos somados nas últimas quatro jornadas, num terreno em que só conseguiu obter quatro vitórias em 57 confrontos para o campeonato.