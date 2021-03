UE/Presidência

O primeiro-ministro saudou hoje o acordo provisório alcançado sobre o Mecanismo Interligar a Europa, considerando tratar-se de uma peça central para o reforço do investimento e para a "plena implementação" do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram na quinta-feira a um acordo provisório sobre este Mecanismo Interligar a Europa, que visa financiar projetos nas áreas dos transportes, digital e energia.

"Saúdo o acordo provisório alcançado entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu que permitirá a entrada em vigor em breve do Mecanismo Interligar a Europa, peça central do reforço do investimento nas redes de transportes, digitais e de energia na Europa", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.