O treinador Jorge Jesus disse hoje que as notícias sobre futebolistas insatisfeitos por serem pouco utilizados no Benfica dão "vontade de rir", mas advertiu que "é normal" uns jogadores jogarem mais do que outros nas equipas grandes.

Questionado sobre a alegada vontade de deixar o clube no final da época da parte de alguns atletas, nomeadamente Pizzi e Vlachodimos, o técnico lembrou que o 'capitão' "só não jogou três ou quatro jogos por problemas de covid-19" e admitiu que a posição do guarda-redes é "mais sensível", mas frisou que quem não quer ter "esse problema" não pode jogar "nas grandes equipas do mundo".

"Se queres jogar todos os domingos tens de jogar numa equipa do meio da tabela para baixo e aí tens, se calhar, um nível de jogo em que todos os jogos tu jogas. Se tens um nível alto e queres jogar numa equipa alta, que é o caso, onde há muita concorrência, isso em todas as equipas grandes é assim", atirou o técnico em conferência de imprensa.