O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) criticou hoje as medidas de apoio ao setor cultural apresentadas pela ministra, afirmando que são uma repetição do já anunciado e que já deviam ter sido aplicadas.

O Cena-STE reitera também a exigência do melhoramento das medidas lançadas, nomeadamente a criação de um fundo de emergência, rapidez na aplicação das medidas, reforço dos valores destinados aos trabalhadores, extensão do tempo de beneficio dos apoios e uma maior abrangência das ajudas, que tenha em conta a realidade laboral.

"Um setor que vive uma situação sem precedentes, e que encara com grande ansiedade todas as medidas que vão sendo anunciadas, não pode ser confrontado com um mero 'loop' de medidas já apresentadas e que sobretudo tardam a ser postas em prática", afirma o sindicato em comunicado, frisando que os "trabalhadores da cultura exigem respeito".