A proposta da presidência portuguesa para o estabelecimento de um programa de cooperação reforçada entre a UE e os países do norte de África "mereceu um vivo apoio" dos parceiros europeus, disse hoje o ministro da Administração Interna.

Falando em conferência de imprensa no final de uma videoconferência de ministros dos Assuntos Internos da União Europeia, que dirigiu desde Lisboa, Eduardo Cabrita referiu que houve uma discussão a 27 muito positiva em torno da proposta apresentada pela presidência portuguesa para melhorar a cooperação com os vizinhos do norte de África em matéria de Justiça e Assuntos Internos, que prosseguirá na segunda-feira também com o contributo dos chefes de diplomacia da UE.

"Esta é uma prioridade da presidência portuguesa, a ser desenvolvida na área da Justiça e Assuntos Internos, e que integra a prioridade da nossa presidência de uma relação privilegiada com países que são os nossos vizinhos mais próximos, países com os quais partilhamos uma história comum no Mediterrâneo, que estão nas origens da própria civilização europeia", assinalou.