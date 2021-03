Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, mostrou-se hoje "de consciência tranquila" em relação ao processo por alegada "fraude" na sua inscrição e apontou o foco para o Tondela, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os lisboetas anunciaram na segunda-feira a contestação à acusação de fraude na inscrição de Rúben Amorim, pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após participação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), numa situação que consideram "constituir um dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português".

"Estou de consciência tranquila e o Sporting também. O nosso foco passa por ganhar jogos. Perguntei aos advogados se podia estar no jogo com o Tondela, disseram-me que sim, portanto o nosso foco está no Tondela. Já passei por isso, num período muito mais difícil da minha vida e com menos ajuda. Na primeira vez que me aconteceu, o Casa Pia subiu à II Liga, pode ser um bom prenúncio", expressou, na antevisão à próxima partida.