A Human Rights Watch (HRW) apelou hoje às autoridades senegalesas para assegurarem uma investigação "independente e profunda" às mortes em manifestações nos últimos dias no país, pedindo também que o executivo respeite as liberdades de expressão e de reunião.

"As autoridades senegalesas devem assegurar imediatamente uma investigação independente e profunda às alegadas mortes de pelo menos 10 pessoas e ferimentos de centenas nos protestos realizados no país desde 03 de março", refere um comunicado da organização não-governamental, publicado hoje no seu portal, referindo-se à agitação que se seguiu à detenção de Ousmane Sonko, importante figura da oposição.

No documento, a HRW evoca entrevistas realizadas a vários ativistas, manifestantes e jornalistas, as autoridades utilizaram gás lacrimogéneo e, em alguns casos, munições reais para dispersar os protestos e sinalizaram mais de 100 pessoas para serem detidas.