O rei Goodwill Zwelithini, falecido hoje, manteve durante 27 anos um acordo de paz com o líder sul-africano Nelson Mandela, disse hoje à Lusa o 'Induna' (líder tradicional) do monarca Zulu e membro da Casa Real AmaZulu, José de Castro.

"O Rei Zwelithini era um líder com uma grande visão; se hoje há paz na África do Sul, não se deve apenas ao Presidente Mandela, mas igualmente também ao rei Zulu, porque foram os dois que trabalharam em conjunto nesse sentido. Sei disso porque servi de elo de ligação", referiu, em entrevista à Lusa, José de Castro.

O líder tradicional português da nação AmaZulu recordou a sua relação de quase três décadas com o monarca africano, que hoje morreu no hospital, em Durban, litoral do país, explicando que logo após as primeiras eleições multirraciais e democráticas em 1994, o monarca Zulu enviou o empresário madeirense a Pretória para preparar um encontro com o primeiro chefe de Estado negro da África do Sul, Nelson Mandela.