A secretária de Estado do Orçamento de Angola admitiu hoje que o país está "desconfortável" com o nível de dívida e defendeu que a suspensão dos pagamentos não é suficiente, sendo necessária uma solução "mais profunda e duradoura".

"Não usamos a palavra 'distress', mas não estamos muito confortáveis com o nível de dívida que temos", disse Aia-Eza Nacília Gomes da Silva, durante a sessão de lançamento do relatório do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) sobre as perspetivas económicas para este ano.

A discussão de uma hora e meia, que envolveu também o Prémio Nobel da Economia Joseph Stiglitz e o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, para além dos outros representantes financeiros do continente, passou em revista as fragilidades da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) e a necessidade de uma solução abrangente que envolva os credores privados, que detêm a parte mais cara da dívida dos países africanos.