Covid-19

Cabo Verde registou mais 54 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e elevou para 15.986 o total de infetados acumulados desde 19 de março, informou hoje o Ministério da Saúde.

Segundo dados do boletim epidemiológico, desde quinta-feira que os laboratórios de virologia analisaram 796 amostras, das quais 54 deram resultado positivo para o novo coronavírus, representando uma taxa de positividade de 7,7%.

Praia foi o concelho com mais casos nas últimas 24 horas, num total de 20. Ainda na ilha de Santiago, há mais infetados em Santa Catarina (5), São Miguel (4), Tarrafal e São Domingos, com dois cada, e um em São Salvador do Mundo.