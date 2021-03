Covid-19

São Tomé e Príncipe registou, nas últimas 24 horas, 22 novos casos de contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2, um dos quais na ilha do Príncipe, aumentando o total para 2.057, e 39 pacientes tiveram alta, indica o Ministério da Saúde.

As 39 pessoas dadas como recuperadas nas últimas 24 horas aumentam o total para 1.770.

De acordo com o Boletim Covid-19 de hoje, 13 doentes estão internados no hospital de campanha em São Tomé, 239 estão sob isolamento domiciliar, enquanto na ilha do Príncipe há três pacientes internados, estando um total de 255 pessoas sob vigilância.