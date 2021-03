Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje às autoridades nigerianas para garantirem a segurança nas escolas, depois de um novo rapto de estudantes numa instituição de ensino no noroeste do país.

Através do seu porta-voz, Stéphane Dujarric, Guterres condenou o rapto e exigiu a libertação "imediata e incondicional" dos estudantes que até ao momento não foram resgatados.

De acordo com as autoridades locais, homens armados atacaram a Escola Superior de Mecanização Florestal, na zona de Mando, no estado de Kaduna, na noite de quinta-feira.