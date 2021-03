Actualidade

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) lamentou hoje, em declarações à Lusa, que o Governo angolano tenha, alegadamente, reconhecido a "legitimidade dos criminosos que cometeram uma série de atentados" contra o grupo neopentecostal no país africano.

"A IURD lamenta as recentes declarações de autoridades do Governo de Angola, que, supostamente, teriam reconhecido a legitimidade dos criminosos que cometeram uma série de atentados contra a Universal e as leis do país africano. (...) A Universal espera que as autoridades angolanas mantenham a postura revelada até agora, de respeito ao Judiciário, às leis do país e aos tratados internacionais, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos", indicou a Igreja, num comunicado enviado à Lusa.

Em causa está uma entrevista à televisão pública do ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, Jomo Fortunato, em que afirmou que a nova direção local da IURD é a interlocutora formal do Estado, exortando os contestatários a aceitarem a decisão.